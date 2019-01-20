Лаосские военные похвастались российскими танками

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Танки Т-72 и боевые машины БРДМ-2М, поставленные Россией, были продемонстрированы во время парада по случаю 70-летия со дня основания Народной армии Лаоса.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, российская сторона поставляет лаосским военным технику из наличия ведомства согласно договорённостям, которые были достигнуты в рамках визита министра обороны Сергея Шойгу.

«Кроме того, во Вьентьяне, согласно соглашению между правительствами Российской Федерации и Лаосской Народно-Демократической Республики, открыто представительство Минобороны РФ», — отметили в министерстве.

На торжественной церемонии присутствовали министр обороны Лаоса, генерал армии Чансамон Чаннялат и глава военной делегации России, начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-майор Александр Кшимовский.

Ранее News.ru сообщил о безвозмездном возвращении Лаосом 30 советских танков Т-34 в рабочем состоянии. До недавнего времени бронетехника находилась на вооружении армии государства. Переданные «тридцатьчетвёрки» Москва планирует использовать при проведении парадов Победы в различных городах РФ.