Расследование катастрофы рейса МН17 изначально было политизированным и нацеленным на обвинение России. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
По его словам, следователи утверждали, что РФ причастна к крушению самолёта ещё до того, как приступили к рассмотрению дела. Малайзийская сторона не убеждена в этом и требует подтверждения того, что за обстрелом МН17 действительно стояли россияне.
Что касается нас, то мы хотим доказательств вины (в том, что это сделала Россия). Но пока доказательств нет, только слухи, — цитирует Мохамада издание The Star.
Как сообщалось ранее, международная группа экспертов, расследующая причины катастрофы МН17, назвала виновными в крушении самолёта троих российских граждан и одного украинца. News.ru писал о том, что в МИД РФ назвали расследование предвзятым и однобоким, а обвинения в отношении россиян — несостоятельными.