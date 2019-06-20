https://static.news.ru/photo/60c347ea-9335-11e9-b8c5-fa163e074e61_1024.jpg Махатхир Мохамад Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Расследование катастрофы рейса МН17 изначально было политизированным и нацеленным на обвинение России. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

По его словам, следователи утверждали, что РФ причастна к крушению самолёта ещё до того, как приступили к рассмотрению дела. Малайзийская сторона не убеждена в этом и требует подтверждения того, что за обстрелом МН17 действительно стояли россияне.

Что касается нас, то мы хотим доказательств вины (в том, что это сделала Россия). Но пока доказательств нет, только слухи, — цитирует Мохамада издание The Star .

Как сообщалось ранее, международная группа экспертов, расследующая причины катастрофы МН17, назвала виновными в крушении самолёта троих российских граждан и одного украинца. News.ru писал о том, что в МИД РФ назвали расследование предвзятым и однобоким, а обвинения в отношении россиян — несостоятельными.