Верховный суд отменил ограничения на убежища в США

https://news.ru/storage/news/07a1a1b444ee1e46d57705c069132ca4/60768f9a-817f-42cc-adac-919cb261b457_850.jpg Matthias Rietschel/ Global look press

Верховный суд Соединённых Штатов постановил, что администрация страны не может ограничивать предоставление убежища мигрантам. Ранее Дональд Трамп заявлял о таком запрете.

Прибывшие нелегально в США иностранцы могут просить убежища в стране, сообщается в решении, опубликованном на сайте суда.

Исполняющий обязанности министра юстиции и генпрокурора Штатов Мэтью Уитэкер и министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен в совместном заявлении говорили, что подобная мера поможет направить выделяемые на убежища средства тем, кто действительно в этом нуждается.

Как писал News.ru, в ноябре федеральный окружной судья Джон Тайгер наложил временный запрет на скандальный указ Трампа, согласно которому мексиканским мигрантам нельзя подавать заявление на статус беженца. Рассмотреть данное дело попросили правозащитники из Американского союза борьбы за гражданские свободы и Центра по защите конституционных прав.