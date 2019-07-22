https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Самолёты ВВС США с начала года 78 раз незаконно пересекли границы Венесуэлы.

Об этом заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес. По его словам, вторжение осуществляли не самолёты с гуманитарной помощью, а военная авиация. Самолёты и разведчики ВВС США собирали информацию о состоянии государственных структур Боливарианской Республики, отметил министр. Кроме того, вторгаясь в воздушное пространство Венесуэлы эти самолёты создавали опасность для других воздушных судов.

Последнее сообщение о подобном нарушении поступало 20 июля. Тогда на перехват американского самолёта-разведчика была брошена военная авиация страны. После начала преследования воздушное судно из США сменило курс и покинуло воздушное пространство южноамериканской республики.

Ранее News.ru писал о том, что истребитель Су-30 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы «агрессивно сопровождал» американский EP-3 Aries II. В Южном командовании ВС США заявили, что самолёт ВВС страны выполнял «международно признанную и одобренную миссию».