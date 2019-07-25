https://static.news.ru/photo/1092d3f4-af04-11e9-a254-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Экипаж задержанного ранее российского танкера Neyma был отпущен, так как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не нашли оснований для его задержания.

Моряки не нарушили морской закон и законы Украины, поэтому им была предоставлена возможность беспрепятственно вернуться домой, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

25 июля сотрудники СБУ задержали российский танкер Neyma. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем Nika Spirit. Украинские пограничники пробили его по базам и выяснили, что его номер совпадает с номером Neyma. В отношении последнего на Украине ведётся досудебное расследование по факту инцидента в Керченском проливе, которое произошло в ноябре 2018 года.

Как писал News.ru, представитель международного трибунала ООН по морскому праву Бенджамин Бениршке заявил, что в организации не рассматривали дело о задержании на Украине российского танкера.