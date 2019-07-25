https://static.news.ru/photo/823faa2e-af66-11e9-8c08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 24TV.UA/Global Look Press

Депутат Верховной рады Вадим Новинский обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в организации задержания российского танкера Neyma в одесском порту Измаил.

По мнению политика, бывший украинский глава использует все свои связи для того, чтобы любым способом навредить действующему президенту Владимиру Зеленскому и помешать наметившемуся улучшению отношений с Москвой.

Те действия, которые прошли с момента инаугурации президента Зеленского, давали почву для осторожного оптимизма, что отношения каким-то образом будут потихоньку налаживаться, — приводят «Известия» слова Новинского.

Он предположил, что Порошенко рассчитывает на то, что захват российского танкера разрушит все наметившиеся договорённости, включая обмен «удерживаемыми лицами».

25 июля российский танкер Neyma был задержан сотрудниками СБУ за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем Nike Spirit. Украинские пограничники пробили его по базам и выяснили, что его номер совпадает с номером Neyma. Москва указала на незаконность задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Экипаж судна при этом был отпущен, так как сотрудники СБУ не нашли оснований для задержания.

Как писал News.ru, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Александр Скипальский уверен, что задержание российского танкера Nike Spirit в Одесской области спровоцирует Москву на военное наступление. Он выразил уверенность, что в сложившейся ситуации «ничего не исключено», даже нападение России на Украину.