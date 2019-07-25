https://static.news.ru/photo/363e8056-aed4-11e9-aeab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Георгий Мешков/marinetraffic.com

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Александр Скипальский уверен, что задержание российского танкера Nike Spirit в Одесской области спровоцирует Москву на военное наступление.

Нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор, — заявил военный в интервью порталу «Обозреватель».

Он выразил уверенность, что в сложившейся ситуации «ничего не исключено», даже нападение России на Украину.

25 июля российский танкер Neyma был задержан сотрудниками СБУ за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем Nike Spirit. Украинские пограничники пробили его по базам и выяснили, что его номер совпадает с номером Neyma.

Ранее News.ru писал о том, что экипаж задержанного ранее российского танкера Neyma был отпущен, так как сотрудники СБУ не нашли оснований для задержания. Моряки не нарушили морской закон и законы Украины, поэтому им была предоставлена возможность беспрепятственно вернуться домой.