https://static.news.ru/photo/0eef5a96-98ce-11e9-abb3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: railways.kz/facebook.com

Железнодорожное сообщение через Арысь, которое было прервано после взрывов на складах воинской части, восстановлено.

Взрыв на складе боеприпасов прогремел утром в 09:20 по местному времени (06:20 мск) 24 июня. Рядом с арсеналом находится населённый пункт Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек. В связи с произошедшим жителей города эвакуировали. После этого специалисты приступили к очистке населённого пункта от боеприпасов, а также к ремонту железных дорог.

Открыты для движения участки: Арысь — Талдыкудук — по чётному пути, Шагыр — Талдыкудук — по нечётному пути, Калаш — Арыс-2 — по чётному и нечётному пути, Акдала — Арысь-2 — по чётному пути, — сообщила пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги».

За ночь с 26-го по 27 июня по станции Арысь пропущено 23 поезда, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования своему казахскому коллеге Нурлану Ермекбаеву в связи с ЧП на территории воинской части, дислоцированной в городе Арысь.