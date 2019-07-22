https://static.news.ru/photo/cfc5e4ee-9d0e-11e9-aa04-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Улучшение отношений между Киевом и Москвой может стать серьёзной проблемой для Европы, считают журналисты немецкой газеты Die Welt.

Издание полагает, что граждане Украины, проголосовавшие за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, выступают за улучшения отношений с Россией. При этом угрозой для Европы журналисты назвали то, что партия действующего главы государства не продвигает чьи-либо интересы, а обращается ко всем слоям общества.

Кроме того, в материале отмечается, что Зеленский смог победить на выборах президента, а теперь получает рекордную поддержку на парламентских выборах из-за того, что он любитель, а не профессиональный политик. Кроме того, в стране, как и в Европе, растёт критика в адрес элит.

При этом издание предупредило, что если Зеленский откажется от позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдет на компромисс с Москвой, то это станет сигналом тому, что в Европе «можно успешно перекраивать границы».

Ранее News.ru писал о том, что партия «Слуга народа» сохранила отрыв на досрочных выборах в Верховную раду после обработки 85% протоколов. Помимо партии Зеленского, которая собрала 42,90% голосов, в списке «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 12,79%, «Европейская солидарность» — 8,70%, «Батькивщина» — 8,08% и «Голос» — 6,40%.