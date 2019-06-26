https://static.news.ru/photo/10bb678a-980a-11e9-ba80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Институт международных отношений Киевского национального университета

В Государственной думе РФ прокомментировали недавнее назначение Владимиром Зеленским на пост так называемого представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича.

Со слов депутата нижней палаты российского парламента от Республики Крым Руслана Бальбека, всё это можно лишь охарактеризовать ничтожной суетой, не стоящей какого-либо серьёзного внимания, пишет RT.

Что это за постпред, который не может заехать на вверенную ему территорию? Какие у него полномочия в другом государстве? Как он может проводить государственную политику Украины на российской территории? — сказал Бальбек.

Депутат иронично добавил, всё происходящее напоминает ему справедливость известной пословицы «сапожник без сапог».

Ранее стало известно, что Киев и Москва намеревались в начале века построить вместе мост через Керченский пролив, но тогдашний президент Украины Виктор Ющенко отказался от строительства в последний момент, писал News.ru.