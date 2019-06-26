Россия и Украина намеревались вместе построить мост через Керченский пролив в бытность Крыма в составе Незалежной. Об этом журналистам рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, Киев сам отказался от концессии, объяснив это тем, что проект не понравился тогдашнему президенту Украины Виктору Ющенко. Якобы мост вызовет посадку уровня Керченского пролива и превратит его в болото, решил глава украинского государства, сообщает
Этот проект тогда остановился, хотя уже тогда был решен вопрос финансирования, и этот проект мог быть тогда реализован, — сказал Константинов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что соединение рельсов первого из железнодорожных путей Крымского моста обесценивает любые попытки блокады полуострова, писал News.ru.