Посольство США выразило российскому внешнеполитическому ведомству протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, которого обвиняют в РФ в шпионаже.

Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ, — говорится сообщении дипмиссии, которое было опубликовано в Twitter. В посольстве подчеркнули, что они стараются обеспечить благополучие граждан США за рубежом. Поэтому...