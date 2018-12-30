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В Британии допустили возможную остановку Brexit

Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс считает, что Brexit может быть остановлен в случае, если парламент отклонит сделку по условиям выхода страны из Евросоюза.

Голосование по сделке по Brexit в парламенте Великобритании должно пройти в январе 2019 года, передаёт слова Фокса Reuters.

Как ранее писал News.ru, выход Великобритании из Евросоюза не является делом России, заявил президент Владимир Путин. При этом он отметил, что последствия этого шага для РФ будут минимальными.

По его словам, Brexit отразится на всей европейской экономике, а на российской — «косвенно и опосредованно».


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