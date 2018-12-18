Умер экс-премьер Непала Тулси Гири

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Тулси Гири

Бывший премьер-министр Непала Тулси Гири скончался на 94-м году жизни. Смерть наступила после продолжительной болезни.

По данным газеты The Kathmandu Post, политик страдал от рака печени.

Гири занимал пост председателя Совета министров Непала с 1963 по 1965 год. На должность премьера он был назначен в 1975 году и оставался на ней два года.

Ранее News.ru писал, что заслуженный профессор МГУ, доктор исторических наук Ия Маяк умерла в возрасте 96 лет. Профессор работала на кафедре истории Древнего мира с 1961 года, она прошла путь от младшего научного сотрудника до профессора исторической кафедры университета.