Умерла заслуженный профессор МГУ Ия Маяк

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Профессор МГУ Ия Маяк

Заслуженный профессор МГУ, доктор исторических наук Ия Маяк умерла в возрасте 96 лет. Профессор работала на кафедре истории Древнего мира с 1961 года, она прошла путь от младшего научного сотрудника до профессора исторической кафедры университета.

Ия Маяк является автором известных в научном мире монографий «Рим первых царей», «Римляне ранней республики», «Римские древности по Авлу Геллию. История. Право». Также она стояла у истоков журнала «Древнее право. Ius Antiquum», сообщается на официальном сайте исторического факультета МГУ.

Преподаватель читала лекции в Берлинском университете и Университете Сассари в Италии по приглашению. С 2007 по 2017 год профессор руководила Диссертационным советом по всеобщей истории и долгие годы была председателем Методической комиссии истфака.

Отпевать заслуженного историка будут 19 декабря в 12:00 в церкви Св. Михаила Архангела в Тропарёво. Прощание состоится в зале Хованского крематория.

Ранее News.ru писал, что известный исследователь России и бывший директор Библиотеки Конгресса США Джеймс Хедли Биллингтон умер в Вашингтоне. Учёный в совершенстве владел русским языком, был иностранным членом РАН и почётным профессором МГУ. Ему было 89 лет.