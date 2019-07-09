https://static.news.ru/photo/03f7564a-a2db-11e9-9459-fa163e074e61_1024.jpg Рип Торн Фото: Кадр из фильма «Люди в чёрном»/Columbia Pictures

На 89-м году жизни скончался американский актёр Рип Торн, снявшийся в десятках популярных фильмах.

Как сообщает портал Newsbell, актёр умер 9 июля в своём доме в Коннектикуте в окружении близких. Причина смерти Торна не уточняется.

Торн родился в феврале 1931 года в штате Техас. В кино он начал сниматься в 1956 году. Дебютную роль он сыграл в фильме режиссёра Элиа Казана «Куколка».

Торн за 70 лет карьеры снялся более чем в 180 фильмах. Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в картине «Люди в чёрном». Он шесть раз был выдвинут на премию «Эмми». В 1996 году он получил награду как лучший актёр второго плана. За драму «Кросс-Крик» 1983 года номинировался на «Оскар», сообщает телеканал « 360 ».

Как ранее писал News.ru, 8 июля на 81-м году скончался российский актёр, режиссёр и сценарист Владимир Златоустовский.