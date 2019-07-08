https://static.news.ru/photo/3ff5d786-a18a-11e9-8a5f-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Златоустовский. Кадр из фильма «Прыжок на заре» Фото: Киностудия им. Горького

8 июля на 81-м году жизни ушёл из жизни Владимир Златоустовский, российский актёр, режиссёр и сценарист, известный своим исполнением песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры».

Союз кинематографистов РФ, Ассоциация документального кино СК и комиссия неигрового кино выразили соболезнования его родным и близким. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве. В 21 год окончил Театральное училище им. Б. Щукина. В 60-е работал в московском Центральном детском театре, тогда же начал сниматься в кино. Его дебютом была роль Булавина в картине «Прыжок на заре». С 1970 года работал на киностудии им. М. Горького. Он был режиссёром многих сюжетов киножурнала «Ералаш».

Вместе с Владимиром Роговым режиссировал фильм «Офицеры», где сыграл в эпизодической роли майора Гаврилова. Златоустовский также исполнил финальную песню в фильме.

Ранее News.ru писал о списке любимых военных фильмов россиян, который составил ВЦИОМ. В перечень вошла картина Владимира Рогова и Владимира Златоустовского «Офицеры».