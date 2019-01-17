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Улицы Белграда заполонили ожидающие Путина сербы

Владимир Путин и Александр Вучич kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Вучич

в мире [ версия для печати ]

Более 30 тысяч человек вышли на центральные улицы Белграда в ожидании прибытия российского президента Владимира Путина в храм Святого Саввы. Люди слушают играющую из динамиков «Калинку-малинку», кто-то держит в руках иконы.

«Сегодня исключительная обстановка — мне сообщают, что сейчас на центральных улицах Белграда уже собралось свыше 30 тысяч человек, хотя ещё два часа до вашего прибытия [к храму], — сообщил главе РФ в ходе переговоров его сербский коллега Александр Вучич, которого цитирует RNS.

Ранее лидер Сербии заявил, что Россия выделит ещё 5 млн евро на строительство храма Святого Саввы в Белграде. Кроме того, он поблагодарил Москву за возвращение стране 166-й страницы Мирославова Евангелия, писал News.ru.


#путин #сербия
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