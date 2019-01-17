Москва даст 5 млн евро на храм в Белграде

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Александр Вучич и Владимир Путин

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия выделит ещё 5 млн евро на строительство храма Святого Саввы в Белграде. Кроме того, он поблагодарил Москву за возвращение стране 166-й страницы Мирославова Евангелия.

По словам политика, решения российской стороны говорят о хорошей подготовке его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Собор, посвящённый основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Савве, был заложен в 1894 году, однако его строительство постоянно прерывалось. В 1935 году началась активная стадия возведения церкви, однако её прервала Вторая мировая война. К 2004 году все строительные работы были завершены.

В настоящее время рабочие приступили к внутреннему убранству храма. Координатором этих работ по поручению президента Путина в 2015 году было назначено Россотрудничество, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что РФ и Сербия заключили соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики и создании ядерного центра. Документы подписаны в Белграде, в ходе визита президента России в страну.