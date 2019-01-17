Визит Путина перезапустит атомную отрасль Сербии

РФ и Сербия заключили соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики и создании ядерного центра. Документы подписаны в Белграде, в ходе визита президента России в страну.
Исследовательское учреждение построят на территории балканского государства, сообщает «ТАСС».
«Впервые непосредственно в тело соглашения помещены ещё нормы о сотрудничестве в инновационной, и особенно, в цифровой сфере. Уже разворачивается работа — совместная Росатома и целого ряда сербских компаний по этому направлению», — сообщил глава Росатома Алексей Лихачёв.
По словам руководителя корпорации, Сербия серьёзно настроена на развитие ядерной отрасли в стране и «перезагрузку» атомной энергетики.
Создаваемый центр займётся получением изотопов для медицинских целей, сельского хозяйства и научных исследований.
Ранее News.ru сообщал о подписании между Белградом и Москвой транспортного соглашения. Договор на €230 млн, в частности, включает совместное обслуживание железнодорожной инфраструктуры балканской страны.