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Визит Путина перезапустит атомную отрасль Сербии

Сергей Киселев/АГН "Москва"

в мире [ версия для печати ]

РФ и Сербия заключили соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики и создании ядерного центра. Документы подписаны в Белграде, в ходе визита президента России в страну.

Исследовательское учреждение построят на территории балканского государства, сообщает «ТАСС».

«Впервые непосредственно в тело соглашения помещены ещё нормы о сотрудничестве в инновационной, и особенно, в цифровой сфере. Уже разворачивается работа — совместная Росатома и целого ряда сербских компаний по этому направлению», — сообщил глава Росатома Алексей Лихачёв.

По словам руководителя корпорации, Сербия серьёзно настроена на развитие ядерной отрасли в стране и «перезагрузку» атомной энергетики.

Создаваемый центр займётся получением изотопов для медицинских целей, сельского хозяйства и научных исследований.

Ранее News.ru сообщал о подписании между Белградом и Москвой транспортного соглашения. Договор на €230 млн, в частности, включает совместное обслуживание железнодорожной инфраструктуры балканской страны.


#россия #путин #сербия #АлександрВучич
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