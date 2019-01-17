Россия и Сербия подписали транспортное соглашение

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Гендиректор «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов и глава компании «Инфраструктуры железных дорог Сербии» Миролюб Евтич подписали документ о транспортном сотрудничестве. Соглашение на €230 млн, в частности, включает совместное обслуживание железнодорожной инфраструктуры балканской страны.

«Это соглашение представляет собой продолжение исключительно полезного сотрудничества, которое осуществлялось на основе предыдущего соглашения общей стоимостью $941 млн», — отметил Евтич, которого цитирует ТАСС.

Церемония подписания состоялась в здании правительства Сербии в присутствии министра строительства, транспорта и инфраструктуры республики Зораны Михайлович.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Сербию. В течение дня глава государства и его сербский коллега Александр Вучич проведут переговоры, по итогам которых ожидается подписание более 20 двусторонних документов в сферах внешней политики, энергетики, промышленности, железнодорожной инфраструктуры, соцзащиты, образования, цифровых технологий и космоса.