Из отеля на острове Каламос в Греции выселили украинских туристов из-за демонстрации флагов страны.
Как сообщает портал «Обозреватель», психолог из Киева Наталия Подоляк приехала в отель с группой детей. После заселения они решили развесить на балконах флаги страны.
Кроме того, они разместили снаружи здания красно-чёрные полотна запрещённой в России организации «Украинская повстанческая армия» (УПА). Через пару часов директор отеля сообщил туристам, что их выселяют.
Подоляк рассказала, что их обвинили в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих. Представитель туроператора объяснил, что другие постояльцы отеля были «недовольны красно-чёрными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом».
Как ранее писал News.ru, переименование проспектов в Киеве в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича признано не соответствующим действующему законодательству Украины.