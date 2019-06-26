https://static.news.ru/photo/679c5488-9869-11e9-8655-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Из отеля на острове Каламос в Греции выселили украинских туристов из-за демонстрации флагов страны.

Как сообщает портал «Обозреватель», психолог из Киева Наталия Подоляк приехала в отель с группой детей. После заселения они решили развесить на балконах флаги страны.

Кроме того, они разместили снаружи здания красно-чёрные полотна запрещённой в России организации «Украинская повстанческая армия» (УПА). Через пару часов директор отеля сообщил туристам, что их выселяют.

Подоляк рассказала, что их обвинили в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих. Представитель туроператора объяснил, что другие постояльцы отеля были «недовольны красно-чёрными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом».

Как ранее писал News.ru, переименование проспектов в Киеве в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича признано не соответствующим действующему законодательству Украины.