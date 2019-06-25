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В Министерстве иностранных дел Грузии назвали ситуацию с возвращением парламентской делегации России права голоса в ПАСЕ и возможности участия в июньской сессии вызывающим событием, идущим вразрез со всеми международными нормами.

По словам главы грузинского МИДа Давида Залкалиани, итоги ночного голосования парламентариев повергли его лично в шоковое состояние. Вызывающее решение ПАСЕ! Мы ещё в мае в Хельсинки на встрече глав МИД...