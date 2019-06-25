Украинские военные покидают свои позиции на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом рассказал пресс-секретарь Народной милиции самопровозглашённой республики Иван Филипоненко.
По его словам, бойцы 14-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) спешно покинули район возле села Сокольники Славяносербского района.
Это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава на переднем крае, отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий, — пояснил Филипоненко Луганскому информационному центру.
Ранее News.ru писал о том, что украинские силовики активизировали проведение мероприятий по оборудованию позиций у линии соприкосновения в Донбассе. По данным Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), ВСУ, в частности, маскируют запрещённую технику, расположенную в непосредственной близости от жилых домов.