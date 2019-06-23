https://static.news.ru/photo/ed8f69f6-95b0-11e9-aa35-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские силовики активизировали проведение мероприятий по оборудованию позиций у линии соприкосновения в Донбассе. По данным Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), ВСУ, в частности, маскируют запрещённую технику, расположенную в непосредственной близости от жилых домов.

В ЛНР заявили, что эти действия осуществляются с целью сокрытия боевых машин и артиллерии от сотрудников ОБСЕ, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска произвели обстрел западной части Донецка. Во время атаки применялась крупнокалиберная артиллерия.