Украинские силовики активизировали проведение мероприятий по оборудованию позиций у линии соприкосновения в Донбассе. По данным Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), ВСУ, в частности, маскируют запрещённую технику, расположенную в непосредственной близости от жилых домов.
В ЛНР заявили, что эти действия осуществляются с целью сокрытия боевых машин и артиллерии от сотрудников ОБСЕ, передаёт
Как ранее писал News.ru, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска произвели обстрел западной части Донецка. Во время атаки применялась крупнокалиберная артиллерия.