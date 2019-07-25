https://static.news.ru/photo/363e8056-aed4-11e9-aeab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Георгий Мешков/marinetraffic.com

Задержанный российский танкер NEYMA оказался участником конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По данным СБУ, танкер РФ участвовал в блокировке украинских кораблей в районе Керченского пролива. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем NIKA SPIRIT. Украинские пограничники пробили его по базам и выяснили, что его номер совпадает с номером NEYMA. В отношении последнего на Украине ведётся досудебное расследование по факту инцидента в Керченском проливе.

Украинские силовики провели обыск на судне, изъяли документы и допросили экипаж. В качестве подозреваемых по делу проходят 15 должностных лиц высшего военного руководства РФ, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник, говорится в сообщении.

25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Красноперекопск» пересекли государственную границу России и выдвинулись к Керченскому проливу. Из-за возможных провокаций проход через Керченский пролив для гражданских судов был временно закрыт. Рядом с пролётами Крымского моста «живым щитом» встал российский сухогруз, писал News.ru.