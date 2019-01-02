Украинского силовика взяли в плен в ДНР

https://news.ru/storage/news/b32eb81efd0561a5cd6b5e1055829f50/cd53b581-016c-42a1-9438-5b3da5304e31_850.jpg Минобороны Украины

Украинский силовик, который попытался выйти к позициям ополчения, взят в плен, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что военный был брошен своими коллегами «при паническом бегстве».

Басурин отметил, что у пленного констатировали переохлаждение, ему оказывается медицинская помощь, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что опора железнодорожного моста подорвана злоумышленниками в Донецкой народной республике. Транспортная магистраль пересекала автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь. МЧС самопровозглашённой ДНР провело ремонтные работы и ликвидировало последствия ЧП.