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Украинского силовика взяли в плен в ДНР

Минобороны Украины

в мире [ версия для печати ]

Украинский силовик, который попытался выйти к позициям ополчения, взят в плен, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что военный был брошен своими коллегами «при паническом бегстве».

Басурин отметил, что у пленного констатировали переохлаждение, ему оказывается медицинская помощь, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что опора железнодорожного моста подорвана злоумышленниками в Донецкой народной республике. Транспортная магистраль пересекала автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь. МЧС самопровозглашённой ДНР провело ремонтные работы и ликвидировало последствия ЧП.


#украина #ДНР #силовики #пленные
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