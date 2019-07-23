https://static.news.ru/photo/7c841c96-ad77-11e9-96e4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: tarosys/Wikimedia Commons

Украина усилила свою границу с Россией и Молдавией современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, которые проверили США, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Высокоэффективные комплексы TSA и RAPISCAN установлены в населённых пунктах пограничного пропуска Большая Писаревка и Николаевка, которые находятся на границе с РФ, а также в Староказачье на границе с Молдавией. Это зона ответственности Сумского, Черниговского и Белгород-Днестровского отрядов, информирует украинский телеканал NewsOne.

Благодаря этому оборудованию, пограничники планируют выявлять и пресекать любые попытки незаконного перемещения на территорию Украины радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Эффективность оборудования проверила специальная делегация США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США, Национальной лаборатории LANL и компаний — производителей оборудования Aecom, Apogee group и Rapiscan.

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