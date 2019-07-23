Во вторник, 23 июля, между Москвой и Киевом разгорелся новый депутатский спор. На Украине уверяют, что любые отношения со «страной-агрессором» просто необходимо четко прописать в спецзаконе. В России парируют: может быть, украинцам стоит согласовывать с дядюшкой Сэмом все свои шаги.

В Киеве вышел на финишную прямую подсчет голосов после внеочередных парламентских выборов. Проходит в Верховную Раду с шестью процентами голосов и партия «Голос». Эта информация настолько взбодрила её лидера музыканта Святослава Вакарчука, что он мгновенно разглядел в себе премьерские амбиции. И тут же начал делать «исторические» заявления.

Первым делом, он рекомендовал новой Раде, наконец, окончательно и бесповоротно разобраться со «страной-агрессором». К счастью, без привлечения ВСУ. Достаточно, уверен Вакарчук, будет принять специальный закон.

Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что — нет, и тогда этот вопрос был бы снят, — отчеканил Вакарчук.

Безусловно, радует, что в Киеве готовы провести ревизию тех законов, которые напринимала Рада после последнего майдана. Но стоит ли изобретать очередной велосипед? Может быть, куда легче отремонтировать старый? С такими вопросами к Киеву обратились в Москве и выступили с встречной законодательной инициативой.

Святослав Вакарчук Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всё это несусветная глупость и клоунада. Никакие унизительные законы для налаживания братских и партнерских отношений со своим ближайшим соседом, Россией, Украине не нужны. Для этого украинским политикам достаточно иметь благоразумие. Вакарчуку, настолько агрессивно настроенному в отношении России, нужно сразу предложить закон о превращении Украины в американскую резервацию, чтобы все шаги открыто согласовать с дядюшкой Сэмом, — заявил во вторник РИА «Новости» депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Он уверен, что гражданам Украины не стоит забывать, чьи интересы защищает Вакарчук. Уж точно не украинские. В противном случае, подчеркнул Шеремет, он бы выступил за возобновление добрососедских отношений с Россией, без которых процветание и развитие Украины невозможно.

На предложение Вакарчука отреагировали и в Совете Федерации. По мнению члена международного комитета Совфеда Олега Морозова, вместо изобретения новых законов, регламентирующих российско-украинские отношения, можно было бы восстановить существовавшие. К примеру, договор о сотрудничестве.

Хороший пример того, что человек плохо представляет себе процесс законотворчества и механизмы работы законов. То есть абсурдна сама идея отрегулировать двусторонние отношения национальным законом...Короче говоря, незачем изобретать велосипед. Надо починить тот, что есть, - добавил Морозов.

А вот сенатор от крымского региона Сергей Цеков явно не прочь заняться с украинскими коллегами совместным законотворчеством. Он напомнил, что предыдущий состав Верховной рады отказался продлевать Большой договор.