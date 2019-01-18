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Убийца мэра Гданьска хотел проникнуть во дворец президента

Daniel Kalker/Global Look Press

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Мужчина, убивший мэра Гданьска Павла Адамовича, до этого хотел проникнуть в президентский дворец в Варшаве.

По данным источника, близкого к следствию, свою попытку преступник предпринял ночью почти сразу же после освобождения из тюрьмы, где он провёл 5,5 года за ограбления банков.

Злоумышленник прибыл в столицу, как он сам признался, чтобы «сделать что-то большое, о чём все будут говорить», передаёт агентство РАР.

Ранее News.ru писал, что задержанный «слышал голоса» и был «очень обижен». По словам его матери, полиция заранее знала о психическом состоянии преступника. Женщина предупредила правоохранителей о проблемах её 27-летнего сына за неделю до его выхода из тюрьмы.


#убийство #мэр #покушение #польша #ПавелАдамович
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