Убийца мэра Гданьска хотел проникнуть во дворец президента

https://news.ru/storage/news/7d639605009dbacbd92a1cbada737fde/e03c8d53-881a-48d8-a9a7-f4aabe8ac8b6_850.jpg Daniel Kalker/Global Look Press

Мужчина, убивший мэра Гданьска Павла Адамовича, до этого хотел проникнуть в президентский дворец в Варшаве.

По данным источника, близкого к следствию, свою попытку преступник предпринял ночью почти сразу же после освобождения из тюрьмы, где он провёл 5,5 года за ограбления банков.

Злоумышленник прибыл в столицу, как он сам признался, чтобы «сделать что-то большое, о чём все будут говорить», передаёт агентство РАР.

Ранее News.ru писал, что задержанный «слышал голоса» и был «очень обижен». По словам его матери, полиция заранее знала о психическом состоянии преступника. Женщина предупредила правоохранителей о проблемах её 27-летнего сына за неделю до его выхода из тюрьмы.