Полиция знала о психических проблемах убийцы мэра Гданьска

Мужчина, который нанёс главе польского города Гданьск несколько ножевых ранений, «слышал голоса» и был «очень обижен». По словам его матери, полиция заранее знала о психическом состоянии преступника.
Женщина предупредила правоохранителей о проблемах её 27-летнего сына за неделю до его выхода из тюрьмы, сообщает Gazeta Wyborcza.
В свою очередь стражи порядка уведомили об этом тюремную службу, однако в ведомстве заявили, что «ничего плохого не происходит».
Мужчина, 13 января смертельно ранивший ножом мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, объяснил свой поступок наказанием за пытки в тюрьме, которым он якобы неоднократно подвергался. По его словам, он планировал убийство из мести, писал News.ru.