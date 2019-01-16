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Полиция знала о психических проблемах убийцы мэра Гданьска

Руслан Кривобок/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Мужчина, который нанёс главе польского города Гданьск несколько ножевых ранений, «слышал голоса» и был «очень обижен». По словам его матери, полиция заранее знала о психическом состоянии преступника.

Женщина предупредила правоохранителей о проблемах её 27-летнего сына за неделю до его выхода из тюрьмы, сообщает Gazeta Wyborcza.

В свою очередь стражи порядка уведомили об этом тюремную службу, однако в ведомстве заявили, что «ничего плохого не происходит».

Мужчина, 13 января смертельно ранивший ножом мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, объяснил свой поступок наказанием за пытки в тюрьме, которым он якобы неоднократно подвергался. По его словам, он планировал убийство из мести, писал News.ru.


#полиция #польша
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