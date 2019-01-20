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Турция вычислила соратника террористов

Kemal Aslan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Турецкая прокуратура обвиняет представителя консульства США в Стамбуле в связях с террористической группировкой фетхуллахистов. Анкара подозревает организацию в подготовке военного переворота.

По данным правоохранителей, Метин Топуз поддерживал тесные связи с бунтовщиками. Истцами выступают действующий глава государства Реджеп Эрдоган и бывший премьер республики Бинали Йылдырым, сообщает агентство Demiroren.

Фигуранта задержали в октябре 2017 года и взяли под стражу. Белый дом потребовал отпустить подозреваемого и двух его коллег по дипломатической работе.

В июле 2016 года группировка солдат и офицеров ВС Турции попыталась совершить переворот и захватить главнокомандующего. Основные события происходили в Стамбуле и Анкаре. Во время беспорядков погибли 250 человек.

Главным обвиняемым в деле является руководитель ФЕТО — Фетхуллах Гюлен, проживающий в Соединённых Штатах Америки.

Ранее News.ru сообщал о предстоящих переговорах в Москве президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Встреча состоится 23 января. Политики обсудят ключевые аспекты сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, в ходе переговоров будет поднят вопрос урегулирования в Сирии.


#сша #турция #прокуратура
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