Путин проведёт переговоры с Эрдоганом в Москве

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, который на следующей неделе прибудет в Москву.

Встреча состоится 23 января, сообщает пресс-служба российского лидера.

Главы государств обсудят ключевые аспекты сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, в ходе переговоров будет поднят вопрос урегулирования в Сирии.

Как ранее писал News.ru, Эрдоган заявил, что пришёл к историческому пониманию с президентом США Дональдом Трампом в вопросе урегулирования конфликта в Сирии. Он отметил, что Вашингтон и Анкара смогли достигнуть соглашения о создании 32-километровой буферной зоны на севере республики.