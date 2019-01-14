Турции стоит ждать санкций от США

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции «экономическим разорением» после угроз Анкары продолжить борьбу с курдскими группировками в Сирии. Политический лидер Соединённых Штатов, которые являются союзниками курдов, готов вступиться за представителей этой народности в случае атаки со стороны турецкого государства. Что стоит за заявлениями главы Штатов и чего стоит ожидать туркам, News.ru узнал у политолога, доцента МГИМО Кирилла Коктыша.

«Если прозвучало слово „разорю“ — то будет какой-либо удар по финансовой системе Турции. Скорее всего, США предпримут действия в своих интересах и представят их как борьбу за интересы курдов», — сказал собеседник News.ru.

По его мнению, между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Трампом было заключено соглашение по делу убитого журналиста Хашогги: США не вмешиваются в отношения Анкары и курдов, а турецкий лидер не делает заявлений против Саудовской Аравии.

Между тем доцент Высшей школы экономики Алексей Образцов в комментарии НСН предположил, что американская сторона попросту «кинула» своих союзников-курдов, приняв решение о выводе войск из Сирии, а сейчас пытается выглядеть благородно. На деле заявления Трампа не стоят выеденного яйца, считает эксперт.

Ранее старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев в беседе с News.ru высказал мнение, что Турция не будет на самом деле нападать на курдов.

«Эрдоган склонен к различным экзотическим заявлениям. Но при этом он себя проявил в течение уже двух десятилетий как здравомыслящий политик. Он не будет рисковать», — полагает собеседник News.ru.

А вот директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров и ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов не исключали, что Анкара воспользуется моментом, дабы ввести войска на север Сирии — территорию, богатую полезными ископаемыми и другими природными ресурсами.

Защитить курдов может Дамаск — по информации сирийской прессы, представители курдов договорились о передаче подконтрольных им территорий на севере страны официальному правительству. По мнению Кирилла Коктыша, сейчас курды сами неплохо справляются с защитой своих территорий. «Я не думаю, что курды останутся совсем уж без защиты», — констатировал он.

Ранее News.ru передавал заявление турецких властей: в администрации президента Эрдогана сказали, что планируют не бороться с курдами, а, наоборот, защитить их от террористической угрозы. С такими словами выступил официальный представитель главы Турции Ибрагим Калын.