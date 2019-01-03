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Трамп связал распад СССР с войной в Афганистане

Президент США Дональд Трамп Al Drago/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что СССР распался из-за войны в Афганистане. По словам американского лидера, Советский Союз просто обанкротился из-за боевых действий в Центральной Азии.

«Проблема в том, что это была жестокая битва, и они буквально обанкротились. Стали называться Россией, а не Советским Союзом», — цитирует Трампа РИА Новости.

Глава США отметил, что воевать в Афганистане должна не его страна, а соседи — Пакистан, Индия и Россия. Для американского государства, по словам Трампа, война в Афганистане обходится в миллиарды долларов.

Ранее News.ru сообщал, что бывший генерал США Стенли Маккристал назвал действующего президента США Дональда Трампа «аморальным». Он заявил, что словам главы государства нельзя верить, так как он никогда не говорит правду.


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