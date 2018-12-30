Генерал армии США обвинил Трампа во лжи

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Экс-генерал США Стенли Маккристал назвал действующего президента США Дональда Трампа «аморальным». Он заявил, что словам главы государства нельзя верить, так как он никогда не говорит правду.

Данное заявление бывший военный сделал в эфире телеканала ABC News.

Маккристал также прокомментировал отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Маккристал является ветераном армии США. С 2003 по 2008 год он занимал пост начальника управления специальных операций в ГУ СпН МО США. С 2009 года был командующим Международными силами содействия безопасности в Афганистане. В 2010 году ушёл в отставку.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп назвал «сговор» его предвыборного штаба с российскими властями «величайшим обманом» в истории Соединённых Штатов. Он также предположил, что если какой-либо сговор с Москвой и существовал, то у демократов и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.