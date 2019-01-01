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Трамп продлил вывод войск из Сирии

White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп продлил вывод войск из Сирии на четыре месяца. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», которая сослалась на необъявленный визит американского президента в Ирак.

Там, по сведениям издания, Трамп договорился с командующим операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая направлена против исламских группировок. И американский лидер пообещал, что американским военным дадут четыре месяца для вывода войск из Сирии.

Ранее News.ru сообщал, что сенатор Линдси Грэм уговорил президента США Дональда Трампа замедлить вывод войск из Сирии. Сенатор также сообщил, что Трамп намерен провести переговоры с Турцией и не допустить столкновений турецких военных с курдами, отмечает Washington Examiner.


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