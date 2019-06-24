https://static.news.ru/photo/34009cd4-970a-11e9-a7f4-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он имеет полномочия для того, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения Конгресса.

Так он прокомментировал в интервью изданию Hill заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, утверждавшей, что для таких действий необходимо разрешение.

Также американский лидер отметил, что его администрация информирует Сенат и Палату представителей о его действиях.

Глава США сообщил, что приостановил действие приказа об авиаударе по Ирану, но не отменил его. Руководитель Штатов написал на своей странице в Twitter, что СМИ неправильно интерпретировали его слова об отмене точечной атаки на объекты Ирана.

Как ранее писал News.ru, Иран не пытался спровоцировать США нанести ответный удар.