Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он имеет полномочия для того, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения Конгресса.
Так он прокомментировал в интервью изданию Hill заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, утверждавшей, что для таких действий необходимо разрешение.
Также американский лидер отметил, что его администрация информирует Сенат и Палату представителей о его действиях.
Глава США сообщил, что приостановил действие приказа об авиаударе по Ирану, но не отменил его. Руководитель Штатов написал на своей странице в Twitter, что СМИ неправильно интерпретировали его слова об отмене точечной атаки на объекты Ирана.
Как ранее писал News.ru, Иран не пытался спровоцировать США нанести ответный удар.