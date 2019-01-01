USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C15:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Токио оценил значение армии США для Японии

U.S. Department of Defense/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Токио нуждается в присутствии армии США на территории Японии ради обеспечения безопасности островного государства, заявил премьер Синдзо Абэ.

Политик также добавил, что войска Соединённых Штатов не представляют угрозы для РФ, пишет ТАСС.

«Вооружённые силы США находятся в Японии в соответствии со статьями 5 и 6 японо-американского договора о безопасности, и они крайне важны для обеспечения мира и безопасности Японии и Дальнего Востока», — рассказал дипломат.

В интервью журналистам Абэ назвал одно из условий передачи части Курильских островов. Процедуру необходимо проводить только при полном согласии местных жителей. Он подчеркнул, что это не подразумевает переселения граждан РФ с данных территорий.

Ранее News.ru писал, что Россия до конца 2020 года создаст единую систему обороны на Курильских островах. Она должна обеспечивать защиту стратегически важного Охотского моря. Будет увеличено количество береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».


#сша #курилы #россия #ЯПОНИЯ
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
политика 13:52, 1 января 2019
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
в мире 11:47, 1 января 2019
Военные США заявили о готовности разбомбить Нью-Йорк
в мире 08:37, 1 января 2019
Восток США встретил Новый год под проливным дождём
политика 17:55, 31 декабря 2018
РФ и Япония начнут хранить ядерные отходы в Приморье
оружие 13:29, 30 декабря 2018
РФ создаст единую систему обороны на Курилах
Лента новостей
в мире 15:30
Нападение в Манчестере рассматривают как теракт
в мире 15:24
Варфоломей подтвердил передачу томоса автокефалии Украине
происшествия 15:21
Хоккеиста-авиадебошира признали мелким хулиганом
общество 15:20
График переселения по реновации составят до конца года
оружие 15:15
РФ полностью перевооружится на «Искандер-М» в 2019 году
Другие новости
в мире 15:30
Нападение в Манчестере рассматривают как теракт
в мире 15:24
Варфоломей подтвердил передачу томоса автокефалии Украине
в мире 15:07
Депутат оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
в мире 15:00
Белому дому придётся отвечать перед госслужащими в суде
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top