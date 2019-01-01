Токио оценил значение армии США для Японии

https://news.ru/storage/news/f79739f864ba7773a1e7a3ebb02accfb/7eae7efe-3406-4f49-bf64-90c4e6cc2570_850.jpg U.S. Department of Defense/Global Look Press

Токио нуждается в присутствии армии США на территории Японии ради обеспечения безопасности островного государства, заявил премьер Синдзо Абэ.

Политик также добавил, что войска Соединённых Штатов не представляют угрозы для РФ, пишет ТАСС.

«Вооружённые силы США находятся в Японии в соответствии со статьями 5 и 6 японо-американского договора о безопасности, и они крайне важны для обеспечения мира и безопасности Японии и Дальнего Востока», — рассказал дипломат.

В интервью журналистам Абэ назвал одно из условий передачи части Курильских островов. Процедуру необходимо проводить только при полном согласии местных жителей. Он подчеркнул, что это не подразумевает переселения граждан РФ с данных территорий.

Ранее News.ru писал, что Россия до конца 2020 года создаст единую систему обороны на Курильских островах. Она должна обеспечивать защиту стратегически важного Охотского моря. Будет увеличено количество береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».