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РФ создаст единую систему обороны на Курилах

Peter/flickr.com

оружие [ версия для печати ]

Россия до конца 2020 года создаст единую систему обороны на Курильских островах. Она должна обеспечивать защиту стратегически важного Охотского моря.

Соответствующий документ Вооруженных сил РФ оказался в распоряжении агентства Kyodo. Согласно его тексту, будет увеличено количество береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на Курилах. Кроме того, согласно полученным материалам, РФ также намерена развивать инфраструктуру аэродромов для патрульных противолодочных самолетов и портов для крупных кораблей на острове Парамушир.

Агентство пишет, что действия России связаны с увеличением американского военного присутствия в регионе, которое, в свою очередь, происходит из-за роста угрозы со стороны КНДР. Однако это может негативно отразиться на ходе переговорного процесса по мирному договору с Японией.

Ранее News.ru писал о том, что Токио выразил протест Москве в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Новосёлами в двух современных общежитиях квартирного типа на Итурупе и в двух на Кунашире станут 188 семей военнослужащих. Ещё три подобных общежития появятся на островах в 2019 году.


#курилы
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