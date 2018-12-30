РФ создаст единую систему обороны на Курилах

https://news.ru/storage/news/da8dd14c68f578724f8cacf100aeda99/4f548f7a-6ee0-4231-9480-b01afc0b302f_850.jpg Peter/flickr.com

Россия до конца 2020 года создаст единую систему обороны на Курильских островах. Она должна обеспечивать защиту стратегически важного Охотского моря.

Соответствующий документ Вооруженных сил РФ оказался в распоряжении агентства Kyodo. Согласно его тексту, будет увеличено количество береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на Курилах. Кроме того, согласно полученным материалам, РФ также намерена развивать инфраструктуру аэродромов для патрульных противолодочных самолетов и портов для крупных кораблей на острове Парамушир.

Агентство пишет, что действия России связаны с увеличением американского военного присутствия в регионе, которое, в свою очередь, происходит из-за роста угрозы со стороны КНДР. Однако это может негативно отразиться на ходе переговорного процесса по мирному договору с Японией.

Ранее News.ru писал о том, что Токио выразил протест Москве в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Новосёлами в двух современных общежитиях квартирного типа на Итурупе и в двух на Кунашире станут 188 семей военнослужащих. Ещё три подобных общежития появятся на островах в 2019 году.