https://static.news.ru/photo/abf0128a-5199-11e9-9712-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens / Global look press

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в существовании украинской газотранспортной системы (ГТС) и без российского газа.

По её словам, в случае потери транзита топлива из РФ, Киеву просто надо увеличить собственную добычу и закупать сжиженный природный газ (СПГ).

Одним из самых больших денежных ресурсов государственного бюджета является газотранспортная система Украины. Она самая большая в Европе, не считая российской, — заявила политик в эфире NewsOne.

Она подчеркнула, что в настоящее время доходы от использования системы составляют около $3 млрд в год, что соответствует половине пенсионного фонда Украины.

Тимошенко также возмутилась заявлениями некоторых политиков, называющих ГТС металлоломом, который уже нечем загрузить, и констатировала, что это ложь.

Лидер «Батькивщины» заверила, что «при нормальной власти» любая страна, обладающая ресурсами Украины, могла бы стать номером один в мире, и предложила построить в одесском и николаевском портах LNG-терминалы, чтобы привозить сжиженный газ.

А его можно везти со всего мира. Им мы можем заправлять нашу ГТС, — добавила нардеп.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года, однако стороны до сих пор не согласовали новый документ. Москва неоднократно заявляла, что готова сохранить транзит газа через территорию Украины, несмотря на запуск газопровода «Северный поток — 2», гарантирующего прямые поставки топлива в ЕС. Главным условием для этого являются равные и взаимовыгодные условия.

Ранее News.ru писал о том, что вернуться к обсуждению проблемы транзита газа Россия и Украина могут после выборов в Верховную раду. Об этом в ходе встречи с руководителем политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.