Талибы продолжают истребление афганских полицейских

Боевики радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) атаковали полицейский участок в провинции Баглан. Область находится на севере Афганистана.
Жертвами нападения стали от 10 до 20 правоохранителей, пишет «Интерфакс». Глава региона Абдухай Немати заявил, что при ответном огне несколько бандитов получили ранения.
В начале 2019 года талибы совершили набег на расположение стражей порядка в провинции Сари-Пуль. Преступники убили 15 сотрудников сил безопасности.
Ранее News.ru сообщал о похищении афганских военных. Ряды ВС республики не досчитались 20 бойцов. Инцидент произошёл в области под названием Герат.