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Талибы продолжают истребление афганских полицейских

Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Боевики радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) атаковали полицейский участок в провинции Баглан. Область находится на севере Афганистана.

Жертвами нападения стали от 10 до 20 правоохранителей, пишет «Интерфакс». Глава региона Абдухай Немати заявил, что при ответном огне несколько бандитов получили ранения.

В начале 2019 года талибы совершили набег на расположение стражей порядка в провинции Сари-Пуль. Преступники убили 15 сотрудников сил безопасности.

Ранее News.ru сообщал о похищении афганских военных. Ряды ВС республики не досчитались 20 бойцов. Инцидент произошёл в области под названием Герат.


#терроризм #афганистан
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