Талибы продолжают истребление афганских полицейских

https://news.ru/storage/news/30d6221ce8920b7024c8aa160a1ffc06/72675d72-ee8a-4750-9f91-98e1dd61deae_850.jpg Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Боевики радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) атаковали полицейский участок в провинции Баглан. Область находится на севере Афганистана.

Жертвами нападения стали от 10 до 20 правоохранителей, пишет «Интерфакс». Глава региона Абдухай Немати заявил, что при ответном огне несколько бандитов получили ранения.

В начале 2019 года талибы совершили набег на расположение стражей порядка в провинции Сари-Пуль. Преступники убили 15 сотрудников сил безопасности.

Ранее News.ru сообщал о похищении афганских военных. Ряды ВС республики не досчитались 20 бойцов. Инцидент произошёл в области под названием Герат.