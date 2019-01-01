Талибы устроили расправу над полицейскими в Афганистане

https://news.ru/storage/news/9193fce6869fa6ee86630a6cd8985ed4/504a05fd-0382-4ecf-be63-d69ce18a5708_850.jpg Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Участники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) напали на полицейских в Афганистане. Два инцидента произошли в северной провинции Сари-Пуль.

Жертвами боевиков стали 15 правоохранителей. Ещё 21 получили ранения, пишет ТАСС.

В последнее время преступники активизировались в южных, восточных и северных регионах страны. Главари всё чаще переходят на сторону «Исламского государства» (группировка признана террористической и запрещена в России).

Ранее News.ru сообщал о мирных переговорах в Тегеране между иранскими дипломатами и талибами. Радикалы обсудили с представителями республики урегулирование ситуации в Афганистане.