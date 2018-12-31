Талибы приехали в Иран для проведения мирных переговоров

Делегация террористического движения «Талибан» (запрещено в России) приехала в столицу Ирана для участия в мирных переговорах. Со стороны Тегерана в процессе участвует замминистра иностранных дел.
Радикалы намерены обсудить с дипломатами Исламской Республики урегулирование ситуации в Афганистане, где правительственным силам противостоят боевики, пишет РИА Новости. Террористы завладели обширными сельскохозяйственными территориями страны и наступают на крупные города.
Ранее News.ru сообщал об отказе талибов идти на мирные переговоры с Кабулом. Однако радикалы готовы продолжить диалог с третьими странами.