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Талибы приехали в Иран для проведения мирных переговоров

Abdul Aziz Safdari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Делегация террористического движения «Талибан» (запрещено в России) приехала в столицу Ирана для участия в мирных переговорах. Со стороны Тегерана в процессе участвует замминистра иностранных дел.

Радикалы намерены обсудить с дипломатами Исламской Республики урегулирование ситуации в Афганистане, где правительственным силам противостоят боевики, пишет РИА Новости. Террористы завладели обширными сельскохозяйственными территориями страны и наступают на крупные города.

Ранее News.ru сообщал об отказе талибов идти на мирные переговоры с Кабулом. Однако радикалы готовы продолжить диалог с третьими странами.


#иран #афганистан #тегеран
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