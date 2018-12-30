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Талибы отказались идти на январские переговоры с Кабулом

Xinhua Kabul/Xinhua/Global Look Press

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Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) ответило отказом на предложение властей Афганистана о проведении очередных переговоров. Однако с другими переговорщиками радикалы готовы продолжить диалог.

«Мы встретимся с официальными лицами США в Саудовской Аравии в январе следующего года и начнем переговоры, которые остались незавершенными в Абу-Даби… Однако мы не будем проводить переговоров с афганским правительством», — приводит агентство Reuters слова члена руководящего совета талибов.

На прошлой неделе в Абу-Даби под патронажем ОАЭ прошли переговоры между талибами и дипломатами США. Штаты предложили «Талибану» полугодовое перемирие. Кроме того, Вашингтон пообещал экстремистам возможность стать частью политической системы Афганистана.

Со своей стороны боевики требуют от администрации Дональда Трампа выполнить несколько условий: выпустить на свободу всех своих соратников, отменить запрет на передвижение лидерам группировки, озвучить точную дату вывода войск Соединённых Штатов с территории Исламской Республики, писал News.ru.


#талибан #афганистан
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