Талибы отказались идти на январские переговоры с Кабулом

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) ответило отказом на предложение властей Афганистана о проведении очередных переговоров. Однако с другими переговорщиками радикалы готовы продолжить диалог.
«Мы встретимся с официальными лицами США в Саудовской Аравии в январе следующего года и начнем переговоры, которые остались незавершенными в Абу-Даби… Однако мы не будем проводить переговоров с афганским правительством», — приводит агентство Reuters слова члена руководящего совета талибов.
На прошлой неделе в Абу-Даби под патронажем ОАЭ прошли переговоры между талибами и дипломатами США. Штаты предложили «Талибану» полугодовое перемирие. Кроме того, Вашингтон пообещал экстремистам возможность стать частью политической системы Афганистана.
Со своей стороны боевики требуют от администрации Дональда Трампа выполнить несколько условий: выпустить на свободу всех своих соратников, отменить запрет на передвижение лидерам группировки, озвучить точную дату вывода войск Соединённых Штатов с территории Исламской Республики, писал News.ru.