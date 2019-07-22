https://static.news.ru/photo/6827d658-ad0d-11e9-8f96-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Секретные тюрьмы СБУ работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины. Об этом заявили бывшие заключённые и подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Жители Енакиево супруги Алла и Владимир Белоусовы рассказали, что попали в руки СБУ и содержались в аэропорту Краматорска. Там их жестоко избивали, кроме того, тюремщики хотели заставить изнасиловать женщину другого задержанного. Им оказался ещё один житель Енакиево Константин Афонченко, который рассказал, что его пытали при помощи бензопилы, сообщает РИА Новости .

По данным агентства, ещё одна тайная тюрьма до сих пор действует в городе Покровске.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер сообщила о секретной тюрьме в СБУ Харькова, где с нарушениями содержались более 180 заключённых. Данные об этой колонии подтверждает и представитель Amnesty International Мария Гурьева.

Бывший следователь МВД Украины, который предпочёл остаться анонимным, сообщил, что СБУ учила радикалов-националистов и работников украинской милиции, как искать в Донбассе сторонников ДНР.

О существовании тайных тюрем на Украине весной 2019 года рассказал бывший сотрудник СБУ. Он утверждал, что в «застенках» заключённые подвергались пыткам, некоторых убивали, писал News.ru.