https://static.news.ru/photo/8cbc07c8-99c1-11e9-bd89-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Prensa Presidencial/Wikimedia

Санкционные списки Минфина США пополнились именем сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро – Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра.

Мадуро полагается на своего сына Николасито и других, близких к его авторитарному режиму, для поддержания мёртвой хватки в экономике и подавления народа Венесуэлы, – цитирует Reuters заявление министра финансов США Стивена Мнучина.

Он добавил, что Минфин будет продолжать принимать меры против родственников и приближённых «нелегитимного режима», извлекающих выгоду из коррупции Мадуро.

Ранее News.ru писал, что власти Венесуэлы заявили об успешном подавлении новой попытки госпереворота. Министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес обвинил иностранные правительства в финансировании оппозиции. По его словам, к этому причастны президент Чили Себастьян Пиньера, президент Колумбии Иван Дуке Маркес и правительство Соединённых Штатов Америки.