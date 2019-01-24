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Суд Киева признал Януковича виновным в госизмене

Виктор Янукович Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Янукович

в мире [ версия для печати ]

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене.

«Вина обвиняемого в совершении преступлений доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — цитирует РИА Новости судью.

Суд проходит заочно, поскольку Янукович с 2014 года находится за пределами Украины.

Ранее News.ru писал, что бывший президент Украины Виктор Янукович не примет участия в оглашении приговора по делу о госизмене по видеосвязи. Это связано с тем, что Оболонский районный суд Киева поздно его проинформировал. Янукович занимал пост главы Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана ему пришлось бежать из страны. На родине экс-президента судят за госизмену, создание преступной организации, а также за злоупотребление властью. Прокуратура требовала для него сначала пожизненного заключения, затем — 15 лет лишения свободы. Сам Янукович свою вину категорически отрицает.


#украина #ГОСИЗМЕНА #викторянукович
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