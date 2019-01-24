Суд Киева признал Януковича виновным в госизмене

https://news.ru/storage/news/331a3ccec4b64310c4d29881835dbed6/73f4b952-81a9-4ffe-bd1c-c152278357b4_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Янукович

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене.

«Вина обвиняемого в совершении преступлений доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — цитирует РИА Новости судью.

Суд проходит заочно, поскольку Янукович с 2014 года находится за пределами Украины.

Ранее News.ru писал, что бывший президент Украины Виктор Янукович не примет участия в оглашении приговора по делу о госизмене по видеосвязи. Это связано с тем, что Оболонский районный суд Киева поздно его проинформировал. Янукович занимал пост главы Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана ему пришлось бежать из страны. На родине экс-президента судят за госизмену, создание преступной организации, а также за злоупотребление властью. Прокуратура требовала для него сначала пожизненного заключения, затем — 15 лет лишения свободы. Сам Янукович свою вину категорически отрицает.