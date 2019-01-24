Суд Киева признал Януковича виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене.
«Вина обвиняемого в совершении преступлений доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», — цитирует РИА Новости судью.
Суд проходит заочно, поскольку Янукович с 2014 года находится за пределами Украины.
Ранее News.ru писал, что бывший президент Украины Виктор Янукович не примет участия в оглашении приговора по делу о госизмене по видеосвязи. Это связано с тем, что Оболонский районный суд Киева поздно его проинформировал. Янукович занимал пост главы Украины с 2010 по 2014 год. После Евромайдана ему пришлось бежать из страны. На родине экс-президента судят за госизмену, создание преступной организации, а также за злоупотребление властью. Прокуратура требовала для него сначала пожизненного заключения, затем — 15 лет лишения свободы. Сам Янукович свою вину категорически отрицает.