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Суд Брюсселя объявил Uber вне закона

D.Nakashima/AFLO/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Суд по коммерческим вопросам в Брюсселе вынес решение, согласно которому оказание транспортных услуг такси Uber является незаконным.

Решение суда окончательно. В нём отмечается, что заниматься перевозкой пассажиров могут только водители, имеющие лицензии от 1995 года, автомобили которых оборудованы светящимся сигналом такси на крыше. При несоблюдении этих условий водители не имеют права заниматься извозом «как бы ни называлась служба, связанная с Uber», сообщает издание La Libre Belgique.

Конфликт между бельгийскими властями и Uber начался несколько лет назад. Он сопровождался забастовками таксистов и нападениями на водителей, работающих в данной системе.

Ранее News.ru писал о том, что функционирование Uber прекращено в целом ряде стран. В частности, от сервиса отказались Болгария, Венгрия, Турция. В Нью-Йорке на год приостановлена выдача лицензий водителям, работающим в данной системе. Власти поясняют, что решения приняты с целью защиты интересов местных таксистов.


#такси #uber #Брюссель
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