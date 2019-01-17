Станции перехвата ракет США объяснили оружейным лобби

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона разместить новые станции перехвата ракет на Аляске. Депутат призвал не связывать эти слова американского лидера с ситуацией вокруг ДРСМД.

Морозов отметил, что США таким образом пытаются ответить на «якобы угрозы со стороны России». При этом он подчеркнул, что Трамп лоббирует интересы своих друзей, которые представляют военно-промышленный комплекс США, сообщает RT.

Как ранее писал News.ru, в обзорном докладе по политике США в области ПРО утверждается, что Россия развёртывает ракетные технологии беспрецедентной высоты, скорости и дальности полёта. Кроме того, по данным Вашингтона, Москва занимается разработкой нового поколения продвинутых региональных баллистических и крылатых ракет.