США: Москва разрабатывает новое поколение ракет

https://news.ru/storage/news/e004fb0a547df4dce3f06825be494dda/52086e0f-7d8a-48ef-a7ac-284440c91497_850.jpg Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия развёртывает ракетные технологии беспрецедентной высоты, скорости и дальности полёта, утверждается в обзорном докладе по политике США в области ПРО. Кроме того, по данным Вашингтона, Москва занимается разработкой нового поколения продвинутых региональных баллистических и крылатых ракет.

Новые вооружения поддерживают стратегию «ограничения доступа/блокирования зоны», предназначенную для победы над Штатами и союзниками в региональных конфликтах, говорится в документе. РФ демонстрировала передовые возможности своих крылатых ракет, нанося точные удары дальнего радиуса в Сирии, а также разместила 9М729 «Новатор», которая «нарушает ДРСМД», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Белый дом планирует разработать комплексный подход к противоракетной обороне от угроз со стороны так называемых стран-изгоев. Вашингтон обеспокоен военными возможностями Ирана и КНДР.