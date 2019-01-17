США: Москва разрабатывает новое поколение ракет

Россия развёртывает ракетные технологии беспрецедентной высоты, скорости и дальности полёта, утверждается в обзорном докладе по политике США в области ПРО. Кроме того, по данным Вашингтона, Москва занимается разработкой нового поколения продвинутых региональных баллистических и крылатых ракет.
Новые вооружения поддерживают стратегию «ограничения доступа/блокирования зоны», предназначенную для победы над Штатами и союзниками в региональных конфликтах, говорится в документе. РФ демонстрировала передовые возможности своих крылатых ракет, нанося точные удары дальнего радиуса в Сирии, а также разместила 9М729 «Новатор», которая «нарушает ДРСМД», сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Белый дом планирует разработать комплексный подход к противоракетной обороне от угроз со стороны так называемых стран-изгоев. Вашингтон обеспокоен военными возможностями Ирана и КНДР.