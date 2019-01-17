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США обеспокоены ракетами «стран-изгоев»

kcnawatch. co/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Белый дом планирует разработать комплексный подход к противоракетной обороне от угроз со стороны так называемых стран-изгоев. Вашингтон обеспокоен военными возможностями Ирана и КНДР.

Армия США нуждается в современных системах, способных отслеживать и уничтожать вражеские боеголовки на всех стадиях полёта, пишет «Интерфакс». Для эффективного предупреждения возможной атаки глава государства Дональд Трамп распорядился перебросить дополнительные 20 перехватчиков на базу Форт-Грили на Аляске, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru сообщал о похожих планах Соединённых Штатов в отношении российского и китайского гиперзвукового оружия. «Дядя Сэм» возлагает надежды на существующие датчики, расположенные на орбите Земли. Пентагон хочет оснастить истребители F-35 новыми боеприпасами и организовать патрулирование в районах предположительного базирования МБР.


#кндр #сша #иран
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